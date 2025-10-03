Rouen. Le Fury Défendu, "un lieu de culture et de fête" ouvre enfin ses portes quai Pierre Corneille

Soulagés mais épuisés plus de trois ans après le lancement du projet, les patrons du Fury Bar à Rouen ouvrent enfin leur Fury Défendu quai Pierre Corneille, jeudi 1er octobre, pour le plus grand plaisir des nostalgiques de l'ancienne Taverne de Thor. L'ouverture de ce nouveau bar-concert accuse près de 10 mois de retard. En cause, des complications dans les travaux et surtout une volonté de refaire tout le lieu de fond en comble.

Une décoration particulièrement soignée

Les gérants ont particulièrement soigné la décoration inspirée de leurs passions pour les films post-apocalyptique. Au milieu de la salle, le grand arbre blanc partant de la scène jusqu'à l'étage sert de vitrine à ce lieu atypique. "C'est l'arbre magique", s'amuse Eric Pariche, le co-gérant du Fury Défendu avec Baptiste Magnan. Ce dernier, graphiste et sculpteur, a dessiné les plans de cette grande sculpture. "On a déliré sur le thème de la Genèse, le serpent, Adam et Eve, l'arbre de vie, le fruit défendu etc. Ça nous a inspiré cette déco."

Une attention particulière "aux artistes régionaux"

Les deux patrons ont fait appel à un ferronnier d'art pour les garde-corps et rampes d'escaliers sur mesure. Le graffeur rouennais DHOA, lui, s'est occupé des décorations sur les murs. En termes de musique, le Fury Défendu se veut éclectique avec une programmation assez large et une attention toute particulière "aux artistes régionaux". C'est tout l'intérêt du lieu : proposer aux musiciens une scène intermédiaire entre "le bar qui a une petite cave et où il est difficile de jouer et les plus grosses salles de concerts comme le 106", explique Eric Pariche, chanteur d'opéra depuis 19 ans. "Je fais souvent la tournée des villes de provinces et ce sont des lieux qui manquent."

Des artistes nationaux et voire internationaux ?

Mais les gérants prévoient aussi de faire vivre le lieu au rythme d'artistes nationaux et pourquoi pas internationaux. Quelques noms sont déjà programmés tels que Didier Super, Gérard Baste (Svinkels) ou encore Loco Muerte attendu vendredi 3 octobre pour le premier concert payant du Fury Défendu. Pour autant, la majorité des spectacles seront gratuits pour les spectateurs à raison de plusieurs shows par semaine.

"Un lieu de culture et de fête"

"C'est un lieu de culture et de fête en général, précise Eric Pariche. On peut penser à des spectacles de marionnettes, des spectacles de drag-queen, et on a probablement le championnat de France d'Air Guitar qui va faire un show ici." Le Fury Bar, situé au niveau de la place de la Basse Vielle Tour, va continuer son activité en parallèle avec une programmation dédiée qui pourra faire le lien parfois avec la plus grosse scène du Fury Défendu. "Cela pourrait être une forme de tremplin pour les artistes", poursuit le gérant.