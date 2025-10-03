Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 3 octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 1 indice d'argent
Le 9 Ivoire dairpet
Le 7 Irino de gueron
Le 15 Iermes de guez
Le 12 Ideal green
Le 4 Infiel
Le 6 Iris farceuse
Le 2 Ireno des plaines
Départ à 20h15
Le prix Ludovica se court en noctrune à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 700 mètres.
