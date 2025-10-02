En ce moment Ordinary Alex WARREN
Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 2 octobre

Le prix de Beaune se court à l'hippodrome de Compiègne dans la 1ère course. Ils seront 18 au départ d'un parcours de 3 600 mètres.

Publié le 02/10/2025 à 05h46 - Par Laure
Apollinaire vous propose de jouer :

Le 1 La délirante

Le 14 Pompano

Le 7 Magic flight

Le 5 Khal tyron

Le 11 Authobello

Le 6 Mickdebomec

Le 15 Charmavel

Le 8 Kikounette

Départ à 13h55

