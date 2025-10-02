Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 2 octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 1 La délirante
Le 14 Pompano
Le 7 Magic flight
Le 5 Khal tyron
Le 11 Authobello
Le 6 Mickdebomec
Le 15 Charmavel
Le 8 Kikounette
Départ à 13h55
Le prix de Beaune se court à l'hippodrome de Compiègne dans la 1ère course. Ils seront 18 au départ d'un parcours de 3 600 mètres.
