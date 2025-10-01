Musique. Miki sort son premier album ce vendredi !

Miki a connu une ascension fulgurante cette année. Son titre Particule est largement diffusé en radio, vous l'avez découvert avec Tendance Ouest.

Après un EP sorti au mois de mars, son premier album sort ce vendredi 3 octobre et s'appellera "Industry Plant". Il est déjà disponible en précommande. Vous pouvez découvrir un nouvel extrait ICI de Ça pik un peu quand même.

Miki sera prochainement en Normandie et ses alentours, avec une date le 18 octobre au festival Ouest Park du Havre, le 7 novembre au festival des Rendez-vous soniques de Saint-Lô, le 8 novembre au Be bop au Mans, le 12 décembre à La Luciole à Alençon.