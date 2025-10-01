[Actualisé] Caen. Deux chiens tués après des coups de feu quai Vendeuvre, une enquête est ouverte

Nuit agitée sur le quai Vendeuvre à Caen. Entre mardi 30 septembre et ce mercredi 1er octobre 2025, deux chiens ont été tués par des coups de feu. L'horaire exact n'est pas connu, mais les faits se sont produits au croisement de la rue de l'Engannerie. D'après le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, "des coups de feu ont été tirés lors d'une intervention de police". Le procureur n'a pas souhaité en dire plus, confirmant qu'une enquête était en cours et qu'il s'exprimerait en fin de journée, ce mercredi.

Des traces de sang

En revanche, nous pouvons confirmer que deux chiens ont été abattus, comme le confirme une vidéo prise par des témoins et que nous avons pu visionner. Sur place, des traces de sang sont encore visibles au niveau d'un passage piéton et au moins deux impacts de balle sont visibles sur la baie vitrée du bar Le Balto.

