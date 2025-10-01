Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 1er octobre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 5 Idéal du rocher
Le 8 Jazzman debailleul
Le 12 Jushua tree
Le 4 Diamond truppo
Le 13 Izoard vedaquais
Le 10 Gaspard d'angis
Le 15 Just a gigolo
Le 7 Hymne du Gers
Départ à 13h55
Le grand prix Anjou-Maine se court à l'hippodrome d'Angers dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 3 125 mètres.
