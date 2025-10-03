Jeu. Le "Lunch Quiz" : gagnez vos places pour MANIA, The ABBA Tribute à Rouen

Entre midi et 13h, jouez au Lunch Quiz sur Tendance Ouest !

Répondez à un maximum de questions simples en 30 secondes et gagnez chaque midi vos 2 places pour MANIA, The ABBA Tribute, mercredi 15 octobre 2025 à 20h au Zénith de Rouen !

MANIA, c'est le tribute band d'ABBA le plus reconnu dans le monde, une véritable machine à remonter le temps : les instruments, les costumes, les paillettes, les boules disco… tout y est, jusqu'à l'accent suédois !

Pendant deux heures, revivez les tubes éternels : Money, Money, Money, Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme, Dancing Queen, SOS… et bien d'autres.

Un spectacle fidèle, festif et spectaculaire, qui vous replonge dans la magie des années 80.

Inscrivez-vous en envoyant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût du SMS).