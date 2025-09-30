En ce moment Lambe an dro MATMATAH
Changement climatique. Un week-end d'animations gratuites dans les marais du Cotentin et du Bessin

Patrimoine. Les 11 et 12 octobre, la Maison du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin à Saint-Côme-du-Mont propose un week-end d'activités gratuites autour du changement climatique.

Publié le 30/09/2025 à 16h26 - Par Thierry Valoi
Histoires d'eau dans les marais du Cotentin et du Bessin. - Parc des marais du Cotentin et du Bessin

Samedi 11 et dimanche 12 octobre, la Maison du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin à Saint-Côme-du-Mont organise des ateliers pratiques ouverts au public : carottage de sol, mesure du CO2, suivi de l'eau douce et de la salinité. Ces activités permettront de mieux comprendre le fonctionnement des zones humides face au réchauffement climatique.

Des balades commentées au cœur des tourbières et du littoral

Les visiteurs pourront aussi prendre part à des balades guidées sur les sentiers du littoral et dans les tourbières. L'occasion d'explorer la richesse écologique du parc, tout en découvrant le rôle clé que jouent les marais dans la régulation du climat.

Des causeries scientifiques pour mieux comprendre les enjeux

Plusieurs rencontres avec des chercheurs et scientifiques permettront d'aborder des questions concrètes :

• Comment une tourbière peut-elle retenir du carbone ?

• Pourquoi l'eau est-elle notre meilleure alliée ?

• A quoi pourrait ressembler le littoral de demain ?

• Et si l'eau salée venait bousculer nos marais ?

Ces moments d'échange visent à rendre la science accessible, dans une ambiance conviviale.

Pratique. Toutes les animations sont gratuites, dans le cadre de la Fête de la science. Pour les balades, les places sont limitées. Maison du Parc, Saint-Côme-du-Mont Réservation au 02 33 71 65 30 ou sur le site officiel du Parc naturel régional.

