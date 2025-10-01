Caen. Octobre Rose : des événements solidaires pour sensibiliser au cancer du sein

Le mois d'octobre est synonyme d'Octobre Rose, dédié à une forte mobilisation de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, premier cancer incident chez la femme. Des manifestations sont ainsi organisées à Caen et dans son agglomération pour récolter des dons afin de lutter contre la maladie.

"Les fonds récoltés sont destinés à financer les actions de prévention auprès du grand public, et la promotion du dépistage du cancer du sein, ainsi que l'aide aux personnes malades, et la recherche", renseigne ainsi Betty Seichais, chargée de communication à la Ligue nationale de la lutte contre le cancer dans le Calvados. Tour d'horizon de quelques démarches entreprises dans l'agglomération caennaise.

Du sport, de la marche et de la danse

Dès le 1er octobre, place à une soirée sportive 100% fluorescente avec la présence de la Ligue contre le cancer. C'est à 19h au gymnase Maurice Fouque à Caen, avec du basket-ball, badminton, volley-ball, tir sur cible et tennis de table. Samedi 4 octobre, une randonnée de 7km entre Caen et Mondeville est organisée au départ du parking de Stokomani à 14h30, tarif de 4€. Une autre a lieu le même jour à Thue et Mue. Le lendemain, la marche-course de la Côte de Nacre s'élance de Ouistreham, avec des distances de 6km, 9km et 10km.

Autre marche rose, aux lampions, en nocturne. C'est avec l'ASPTT Omnisport, samedi 18 octobre à 19h15, pour un parcours de 4km dans le centre-ville de Caen. Enfin la danse sera mise en avant, dimanche 12 octobre de 10h30 à 11h30, avec une Zumba pink party, à l'initiative de la commune de Saint-Contest, aussi mobilisée. La veille, une autre se tient à Carpiquet.

Loto, sensibilisation et défilé

Samedi 4 octobre, un loto caritatif vous attend à la résidence seniors Stella, à Caen, à 15h. Ce même jour, une journée de sensibilisation et de solidarité est organisée au salon Entre Cop'in à Bretteville-sur-Odon, entre 10h et 18h.

Même concept le 18 octobre sur la place Saint-Sauveur, à partir de 14h. Divers stands d'information et de sensibilisation seront tenus par des associations et institutions de santé et du sport. Jeudi 16 octobre, la Mie Paulette, dans le centre-ville de Caen, organise un défilé de mode à 19h.