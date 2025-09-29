Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 29 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 12 Hotel mystic
Le 9 Inherit
Le 5 Hercule de leau
Le 6 Indien de fontaine
Le 1 Instructor
Le 2 Gourou
Le 11 Illusion d'amour
Le 3 Gucci de barb
Départ à 13h55
Le prix de Saint-Chamond se court à l'hippodrome d'Enghien dans la 1ère course. Ils seront 13 au départ d'un parcours de 2 150 mètres.
