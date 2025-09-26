Condé-en-Normandie. Un père de famille jugé pour conduite sous héroïne et détention de stupéfiants, avec ses enfants à bord

Le trentenaire était présent à l'audience du 25 septembre. On lui reprochait d'avoir conduit une voiture sans permis sous l'emprise d'héroïne et d'avoir détenu des stupéfiants. C'était le 11 octobre 2023 à Condé-en-Normandie. Ce jour-là, les gendarmes font des contrôles et à 11h15, ils arrêtent une voiture sans permis. Un test salivaire est effectué sur le conducteur et se révèle positif. En laboratoire, on retrouve de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis. Lors de l'interpellation du prévenu, un petit sachet tombe de sa poche. A l'intérieur, 17,89g d'héroïne, 0,44 de cocaïne et 440g de cannabis.

Une perquisition est aussi faite à son domicile où du cannabis et des espèces sont retrouvés. Entendu, le prévenu convient que toutes ces drogues sont pour son usage personnel, et qu'il n'en vend pas. Il avoue consommer de l'héroïne chaque jour et s'approvisionne sur Caen. L'argent découvert chez lui provient de ses économies. A la barre, il dit qu'au moment des faits, il avait ses enfants dans la voiture.

Un soupçon de trafic de stupéfiants

La présidente lui fait remarquer combien c'est dangereux pour eux, ce qu'il admet. Il a six mentions sur son casier judiciaire pour violences, vol, usage, trafic et détention de stupéfiants. Pour la procureure, les faits sont parfaitement constitués et elle s'interroge : "Comment pouvez-vous payer votre consommation journalière d'héroïne ? Votre compagne ne doit pas être contente." Elle précise qu'il y a peu de retraits d'argent sur son compte et demande donc : "Comment faites-vous alors pour nourrir 4 personnes sans presque rien dépenser ?" Elle soupçonne que le père de famille fait du trafic de stupéfiants. Elle réclame 10 mois de prison. Pour l'avocat de la défense, il n'y a pas de trafic. Les stupéfiants sont juste pour sa propre consommation. Il demande la restitution des fonds confisqués.

Après délibéré, Emmanuel Marie écope de 8 mois de prison ferme. Les scellés sont confisqués. Il devra régler 254 euros pour frais de procédure.