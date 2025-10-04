Place du commerce à Caen. Des cours d'anglais, de yoga, et des autos

"Avec Peugeot et Citroën, nous proposons désormais un choix élargi sur un même site, avec toutes les motorisations : électrique, hybride et hybride rechargeable", affirme Sébastien Picot, directeur opérationnel des nouvelles concessions automobiles Peugeot et Citroën, qui viennent compléter celles déjà existantes sur le secteur de la Bijude à Biéville-Beuville.

Langue ou yoga et Pilates

"Nous avons déménagé sur la place de la Résistance afin d'avoir plus de salles pour les cours et les ateliers", précise Charlotte Frugère, dirigeante de Les Petits Bilingues, entreprise qui propose, pour les adultes comme les enfants, divers cours de langue, qu'ils soient ponctuels ou récurrents. Les cours se tiennent du lundi au samedi de 8h à 20h.

Dans le studio de yoga et Pilates d'Eden Musso, on réinvente les cours : "Je voulais proposer des cours qui sortent de l'ordinaire, ici en l'occurrence avec mes séances au sein d'une galerie d'art", déclare-t-elle. "Je veux aussi montrer que pour faire du yoga ou du Pilates, il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité, il faut juste un besoin de s'approprier son corps", conclut la jeune femme.