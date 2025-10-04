Place du commerce à Caen. Des cours d'anglais, de yoga, et des autos

"Avec Peugeot et Citroën, nous proposons désormais un choix élargi sur un même site, avec toutes les motorisations : électrique, hybride et hybride rechargeable", affirme Sébastien Picot, directeur opérationnel des nouvelles concessions automobiles Peugeot et Citroën, qui viennent compléter celles déjà existantes sur le secteur de la Bijude à Biéville-Beuville.
Langue ou yoga et Pilates
"Nous avons déménagé sur la place de la Résistance afin d'avoir plus de salles pour les cours et les ateliers", précise Charlotte Frugère, dirigeante de Les Petits Bilingues, entreprise qui propose, pour les adultes comme les enfants, divers cours de langue, qu'ils soient ponctuels ou récurrents. Les cours se tiennent du lundi au samedi de 8h à 20h.
Dans le studio de yoga et Pilates d'Eden Musso, on réinvente les cours : "Je voulais proposer des cours qui sortent de l'ordinaire, ici en l'occurrence avec mes séances au sein d'une galerie d'art", déclare-t-elle. "Je veux aussi montrer que pour faire du yoga ou du Pilates, il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité, il faut juste un besoin de s'approprier son corps", conclut la jeune femme.
Yoga et Pilates au milieu d'œuvres d'art !
C'est ce que propose Eden Musso avec le studio N13 galerie. Il est situé au premier étage du 13 rue Ecuyère à Caen.
Pour 15€ de l'heure, le studio N13 galerie propose des cours de yoga et Pilates au milieu d'une galerie d'art. Ces cours permettent un accompagnement personnalisé, dans un cadre intimiste, le tout pour un prix abordable sur Caen. Réservation via Instagram : edenmusso.
Les Petits Bilingues se déplacent
L'enseigne propose des cours d'anglais au 3 place de la Résistance désormais.Charlotte Frugère est la directrice de l'établissement.
Auparavant située rue des Jacobins, il s'agit d'un déménagement. Des professeurs de culture anglophone y proposent des ateliers ludiques aux enfants. Les adultes bénéficient d'un accompagnement personnalisé en fonction de leurs projets. Voir tarifs sur lespetitsbilingues14.fr.
Peugeot et Citroën à la Bijude
A Biéville-Beuville, Mary Automobiles a ouvert une agence Peugeot et Citroën. Sébastien Picot en est le directeur opérationnel.
Ce nouveau concessionnaire situé à la Bijude vous fait profiter d'une gamme de véhicules neufs en exposition et à l'essai pour les deux marques, ainsi que de services d'après-vente complets : carrosserie, mécanique et entretien. Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 19h.
