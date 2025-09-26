Fécamp. Début d'incendie à la piscine, le centre aquatique évacué

Un départ de feu s'est déclaré au sein du centre aquatique La Piscine de Fécamp, jeudi 25 septembre vers 19h15. L'incendie a pris dans un boîtier de dérivation électrique, à proximité du bassin. Le personnel de l'établissement a pu éteindre les flammes avant l'arrivée des secours.

Les dégâts restent mineurs

Par précaution, les pompiers ont évacué les 70 clients présents sur place ainsi que les neuf personnels. Il n'y a pas eu de blessé. L'installation électrique en cause a été mise hors service. Les dégâts restent mineurs.