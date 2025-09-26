Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 26 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 6 Forrest Gump set
Le 16 Galinette bleue
Le 14 Golosso de Bry
Le 11 Fervente
Le 13 Gibaldi de Houelle
Le 10 Goeland de janze
Le 4 Gai logis
Le 5 Graziela d'el
Départ à 20h15
Le prix Austria se court en nocturne à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
