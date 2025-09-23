Manche. Les 14 000 chasseurs du département sont prêts

La chasse ouvre ce dimanche 28 septembre dans la Manche, un rendez-vous très attendu par quelque 14 000 chasseurs du département. Les effectifs restent globalement stables, avec 200 jeunes qui viennent assurer la relève. La pratique se féminise également, avec 200 femmes titulaires du permis de chasse.

Gestion du grand gibier et surveillance des sangliers

Concernant le grand gibier, un plan de gestion est en place pour la population de grands cerfs dans la forêt de Cerisy, estimée à 110 individus. Ce plan, est coordonné entre les fédérations de chasse de la Manche et du Calvados, et mis en place par le sous-préfet de Bayeux. Il permet d'éviter toute prolifération de ces grands animaux.

La population de sangliers est également surveillée de près. Après 2 900 prélèvements l'an passé, ce chiffre devrait atteindre 3 700 cette saison.

Gérard Bamas, président de la fédération des chasseurs de la Manche.

La prolifération de ces animaux a provoqué 360 000 euros de dégâts sur les terres cultivées des agriculteurs l'an dernier, totalement pris en charge par la fédération.

La sécurité, une priorité

La sécurité des chasseurs et du public reste un point central. Dany Frigot, administrateur à la fédération de chasse de la Manche, rappelle que la pratique doit rester sûre et fiable.

Et aucun accident n'a été recensé dans le département la saison dernière.