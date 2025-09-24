En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
Ouistreham. Méconnus, les héros chinois du Débarquement refont surface

Histoire. Des récits d'officiers chinois sur le Débarquement à Ouistreham ont été retrouvés par hasard à Hong Kong.

Publié le 24/09/2025 à 09h00
Ouistreham. Méconnus, les héros chinois du Débarquement refont surface
Le 6 juin 1944, des officiers chinois ont débarqué sur les plages de Ouistreham.

Du 1er octobre au 19 décembre, le Pavillon, centre culturel de Ouistreham, accueillera une exposition exceptionnelle intitulée "Une découverte insolite, sur les traces des héros chinois méconnus du Débarquement" proposée par le Urban Studies Institute (USI) de Hong Kong.

Une découverte inattendue

Cette exposition trouve son origine dans une découverte inattendue à Hong Kong. Lors de la démolition d'un vieil immeuble, les affaires personnelles d'un officier chinois, comprenant notamment des écrits sur sa présence en Normandie en juin 1944, ont été retrouvées. Ces textes indiquent que deux officiers chinois ont participé au Débarquement, sur les plages de Ouistreham-Riva Bella, en accompagnant les tirs des navires britanniques sur les bunkers allemands, à commencer par le grand bunker de la commune.

"Ce que l'on sait moins, explique Romain Bail, maire de Ouistreham, c'est que les forces britanniques comprenaient aussi des soldats issus des colonies, et que Hong Kong, à l'époque terre britannique, avait envoyé des officiers parmi lesquels figuraient ces deux officiers chinois. Leur rôle était essentiel, mais leur histoire est longtemps demeurée méconnue."

Les familles des officiers retrouvées

Les archives retrouvées ont été confiées à des chercheurs de l'université de Hong Kong, qui ont non seulement organisé cette exposition, mais ont aussi retrouvé les familles des officiers, souvent ignorantes de l'engagement de leurs pères ou grands-pères.

"Cela a permis de renouer avec cette mémoire, ajoute le maire, et de rappeler l'importance de la transmission, en élargissant notre regard sur l'histoire du Débarquement."

Une histoire unique

Hommage de la mairie

Pour Romain Bail, accueillir cette exposition à Ouistreham est un véritable honneur : "C'est une manière de célébrer le courage et l'engagement de tous ceux qui ont participé à la libération, et de montrer que la mémoire peut franchir les frontières."

Des officiers décorés

Les organisateurs ont rappelé, lors d'un échange avec la mairie de Ouistreham, que la France s'était déjà réappropriée cette mémoire sous le mandat de Jacques Chirac. Le président avait même décerné des légions d'honneur à des officiers chinois, des médailles qui seront d'ailleurs exposées.

La famille présente

La fille de l'un des officiers dont les carnets ont été retrouvés, Monsieur Lamb, sera présente à Ouistreham les 2 et 3 et 4 octobre.

C'est la première fois qu'elle découvrira l'exposition et elle a fait le voyage depuis les Etats-Unis pour renouer avec cette mémoire.

Chercheurs de métier, Angus Hui et Jonathan Mak ont organisé l'exposition autour de l'histoire des officiers chinois arrivés à Ouistreham, le 6 juin 1944.

