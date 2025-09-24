Ouistreham. Méconnus, les héros chinois du Débarquement refont surface

Du 1er octobre au 19 décembre, le Pavillon, centre culturel de Ouistreham, accueillera une exposition exceptionnelle intitulée "Une découverte insolite, sur les traces des héros chinois méconnus du Débarquement" proposée par le Urban Studies Institute (USI) de Hong Kong.

Une découverte inattendue

Cette exposition trouve son origine dans une découverte inattendue à Hong Kong. Lors de la démolition d'un vieil immeuble, les affaires personnelles d'un officier chinois, comprenant notamment des écrits sur sa présence en Normandie en juin 1944, ont été retrouvées. Ces textes indiquent que deux officiers chinois ont participé au Débarquement, sur les plages de Ouistreham-Riva Bella, en accompagnant les tirs des navires britanniques sur les bunkers allemands, à commencer par le grand bunker de la commune.

"Ce que l'on sait moins, explique Romain Bail, maire de Ouistreham, c'est que les forces britanniques comprenaient aussi des soldats issus des colonies, et que Hong Kong, à l'époque terre britannique, avait envoyé des officiers parmi lesquels figuraient ces deux officiers chinois. Leur rôle était essentiel, mais leur histoire est longtemps demeurée méconnue."

Les familles des officiers retrouvées

Les archives retrouvées ont été confiées à des chercheurs de l'université de Hong Kong, qui ont non seulement organisé cette exposition, mais ont aussi retrouvé les familles des officiers, souvent ignorantes de l'engagement de leurs pères ou grands-pères.

"Cela a permis de renouer avec cette mémoire, ajoute le maire, et de rappeler l'importance de la transmission, en élargissant notre regard sur l'histoire du Débarquement."

Chercheurs de métier, Angus Hui et Jonathan Mak ont organisé l'exposition autour de l'histoire des officiers chinois arrivés à Ouistreham, le 6 juin 1944.