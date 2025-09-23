En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 23 septembre

Le prix Calabrais se court à l'hippodrome d'Auteuil dans la 4ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 3 600 mètres (le 5 est non partant).

Publié le 23/09/2025 à 05h42 - Par Laure
Apollinaire vous propose de jouer :

Le 3 Balling de Juilley

Le 11 Kristal du seuil

Le 4 Adrenalyne

Le 9 Parfum d'une reine

Le 10 Silver buckle

Le 2 Gino's line

Le 7 Jumpanjive

Le 13 Family speed

Départ à 13h55

