Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 23 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 3 Balling de Juilley
Le 11 Kristal du seuil
Le 4 Adrenalyne
Le 9 Parfum d'une reine
Le 10 Silver buckle
Le 2 Gino's line
Le 7 Jumpanjive
Le 13 Family speed
Départ à 13h55
Le prix Calabrais se court à l'hippodrome d'Auteuil dans la 4ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 3 600 mètres (le 5 est non partant).
