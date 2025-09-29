Le Havre. Gagnez 2 places pour le concert One Night of Queen au Carré des Docks du Havre

The Wembely Show

Imaginez une mise en scène spectaculaire : décors grandioses, jeux de lumière impressionnants, un podium central, des costumes majestueux et cette voix unique d’un Freddie charismatique pour nous retrouver tous ensemble comme au concert de Wembley en 1986.

Ce concert avait commencé par l’apparition de Freddie, drapé dans sa cape d’hermine, coiffé de sa couronne mythique, qu’il lève en entonnant « God Save the Queen » devant 70 000 spectateurs. Un tournant dans l'histoire du rock.

Gary Mullen incarne Freddie Mercury avec tant de puissance et d’intensité que même les membres fondateurs de Queen le considèrent comme le digne héritier de leur chanteur emblématique.

Grâce au talent et à la folie de la plus imposante production jamais vue pour un tribute de Queen,One Night of Queen est simplement le meilleur spectacle depuis Queen lui‑même.

Date : mardi 7 octobre à 20h au Carré des Docks du Havre

