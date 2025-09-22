Calvados. Deux communes renouvellent leur partenariat avec l'Etablissement français du sang

Jeudi 18 septembre, la Ville de Caen a renouvelé son engagement en faveur du don du sang, en présence de l'EFS, l'Etablissement français du sang, et l'Amicale des donneurs de sang bénévoles caennaise. Depuis 2019, plusieurs actions sont mises en place, notamment avec les collectes "Caen Donnes-tu" organisées à l'hôtel de Ville.

En 2024, la maison du don de Caen a accueilli près de 20 880 donneurs, dont 1 231 nouveaux donneurs de sang. Le même jour, Hérouville-Saint-Clair renouvelait sa convention en tant que commune partenaire du don de sang aux côtés de l'EFS et de l'association L'Art de donner. Cinq collectes ont été organisées dans la ville en 2024, attirant plus de 200 donneurs.