Calvados. Travaux, urbanisme, environnement : le département cartographié au centimètre près d'ici 2027

Une représentation cartographique extrêmement précise du territoire du Calvados est en cours de réalisation. Effectuée grâce à des images aériennes, un pixel représentera cinq centimètres. Cette netteté sans précédent permettra de faciliter les travaux d'infrastructures en sous-sol, et d'éviter des dégâts. "Les usages sont multiples, sécuriser les travaux de voiries, mais aussi gestion de l'environnement, urbanisme, aménagement du territoire, lutte contre le risque d'incendie…", cite Jean-Léonce Dupont, président du Calvados, qui coordonne le projet, avec le soutien du SDEC Energie, de GRDF et d'Enedis.

A ce jour, 39% du territoire, à l'ouest, est couvert. Le restant des photos sera pris entre avril et septembre 2026, avec un impératif concernant les conditions météorologiques. Le résultat sera ainsi consultable en 2027. "Cette étape est importante pour nous", illustre Philippe Lahet, directeur général de GRDF pour la Normandie et les Hauts-de-France. "Cette vision complète sur un seul plan permettra de ne pas se tromper."