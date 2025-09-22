En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Calvados. Travaux, urbanisme, environnement : le département cartographié au centimètre près d'ici 2027

Economie. Le Département du Calvados lance son PCRS, Plan corps de rue simplifié. La signature de la convention de financement a eu lieu vendredi 19 septembre.

Publié le 22/09/2025 à 10h15 - Par Lilian Fermin
Calvados. Travaux, urbanisme, environnement : le département cartographié au centimètre près d'ici 2027
La signature de la convention de financement du PCRS, Plan corps de rue simplifié, s'est tenue vendredi 19 septembre, à l'hôtel du Département.

Une représentation cartographique extrêmement précise du territoire du Calvados est en cours de réalisation. Effectuée grâce à des images aériennes, un pixel représentera cinq centimètres. Cette netteté sans précédent permettra de faciliter les travaux d'infrastructures en sous-sol, et d'éviter des dégâts. "Les usages sont multiples, sécuriser les travaux de voiries, mais aussi gestion de l'environnement, urbanisme, aménagement du territoire, lutte contre le risque d'incendie…", cite Jean-Léonce Dupont, président du Calvados, qui coordonne le projet, avec le soutien du SDEC Energie, de GRDF et d'Enedis.

A ce jour, 39% du territoire, à l'ouest, est couvert. Le restant des photos sera pris entre avril et septembre 2026, avec un impératif concernant les conditions météorologiques. Le résultat sera ainsi consultable en 2027. "Cette étape est importante pour nous", illustre Philippe Lahet, directeur général de GRDF pour la Normandie et les Hauts-de-France. "Cette vision complète sur un seul plan permettra de ne pas se tromper."

Philippe Lahet

