En ce moment Heartless - Promesse (feat Zaho) Justin NOZUKA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[En images] Caen. Alexis de Tocqueville : la bibliothèque aux 1 000 secrets

Patrimoine. Nous avons eu le privilège d'entrer dans les endroits interdits au public de la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Nous vous y emmenons.

Publié le 27/09/2025 à 18h30 - Par Lilian Fermin
[En images] Caen. Alexis de Tocqueville : la bibliothèque aux 1 000 secrets
Il pré-trie dans différents bacs les documents rendus par les usagers, et a la spécificité d'être sur deux niveaux. Sur une grosse journée, le robot peut traiter plus de 3 000 ouvrages, de quoi faciliter la vie des équipes.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La bibliothèque Alexis de Tocqueville, visible sur le port de Caen, cache bien des secrets. Si elle est grande de 12 000m2, seuls 5 000m2 sont accessibles au public. Le reste sert principalement au stockage. Et de la place, il en faut pour conserver environ 1 million de documents. "Si on les mettait tous à plat à la suite, on aurait 14km, de quoi aller jusqu'à la mer !", s'amuse Sylvain Pinon, responsable de l'accueil au public.

Certains ouvrages datent du Moyen Age, le plus ancien étant un manuel scolaire du XIe siècle. D'autres manuscrits, qui ont été donnés ou achetés par la bibliothèque, possèdent de magnifiques enluminures.Certains ouvrages datent du Moyen Age, le plus ancien étant un manuel scolaire du XIe siècle. D'autres manuscrits, qui ont été donnés ou achetés par la bibliothèque, possèdent de magnifiques enluminures.

Ce sont des étagères de stockage qui peuplent le sous-sol de la bibliothèque. Mobiles, elles peuvent être déplacées avec une manivelle, et permettent de conserver 800 000 ouvrages.Ce sont des étagères de stockage qui peuplent le sous-sol de la bibliothèque. Mobiles, elles peuvent être déplacées avec une manivelle, et permettent de conserver 800 000 ouvrages.

Le général Decaen, qui a effectué toutes les campagnes bonapartistes, a rédigé ses Mémoires tout au long de l'épopée. Ils sont à retrouver dans le sous-sol de la bibliothèque Alexis de Tocqueville.Le général Decaen, qui a effectué toutes les campagnes bonapartistes, a rédigé ses Mémoires tout au long de l'épopée. Ils sont à retrouver dans le sous-sol de la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Une des plus anciennes du pays

Dans les longs couloirs du sous-sol, le plus grand mesure 72m, aucun des 350 000 visiteurs annuels ne peut en principe se promener. Et encore moins accéder à la salle que connaît par cœur Bénédicte Gouchon, chargée des collections au département patrimoine, l'une des 80 personnes à travailler sur place. "Nous possédons des exemplaires uniques, qui exigent des conditions de conservation particulières", dit-elle par-dessus le bruit de la climatisation.

C'est dans une salle où la température et l'humidité sont contrôlées que tous les livres anciens sont conservés. Ils ne sont pas empruntables, mais tous consultables, dans un espace dédié et sous surveillance.C'est dans une salle où la température et l'humidité sont contrôlées que tous les livres anciens sont conservés. Ils ne sont pas empruntables, mais tous consultables, dans un espace dédié et sous surveillance.

Dans la salle de traitement des documents, des petites mains sont au chevet des ouvrages malades, ou bien de ceux qui viennent d'arriver, qu'il faut protéger et bien renseigner dans la base de données.Dans la salle de traitement des documents, des petites mains sont au chevet des ouvrages malades, ou bien de ceux qui viennent d'arriver, qu'il faut protéger et bien renseigner dans la base de données.

La bibliothèque, dont la première mention à Caen date de 1480, est une des plus anciennes du pays. Elle continue d'acheter pour approfondir ses collections, mais a pu aussi compter sur des dons ou encore "les confiscations révolutionnaires". Depuis avril, le dispositif BiblioRetours, concernant 33 établissements de Caen la Mer dont la bibliothèque Alexis de Tocqueville, vous permet d'emprunter un livre quelque part et de le rendre dans une autre bibliothèque.

Saviez-vous qu'une salle vous propose piano, guitare, micro, batterie et basse, pour encourager les amateurs à pratiquer ? Elle n'est pas bruyante, puisque le son sort dans un casque. Elle a été réservée 800 fois l'an passé.Saviez-vous qu'une salle vous propose piano, guitare, micro, batterie et basse, pour encourager les amateurs à pratiquer ? Elle n'est pas bruyante, puisque le son sort dans un casque. Elle a été réservée 800 fois l'an passé.

C'est aussi ça une bibliothèque, faire le lien entre le passé et le futur ! Actuellement, les équipes préparent des ateliers en marge d'une exposition dans le cadre du festival Les Boréales. Des objets sont créés par cette imprimante.C'est aussi ça une bibliothèque, faire le lien entre le passé et le futur ! Actuellement, les équipes préparent des ateliers en marge d'une exposition dans le cadre du festival Les Boréales. Des objets sont créés par cette imprimante.

Galerie photos
Certains ouvrages datent du Moyen Age, le plus ancien étant un manuel scolaire du XIe siècle. D'autres manuscrits, qui ont été donnés ou achetés par la bibliothèque, possèdent de magnifiques enluminures. C'est dans une salle où la température et l'humidité sont contrôlées que tous les livres anciens sont conservés. Ils ne sont pas empruntables, mais tous consultables, dans un espace dédié et sous surveillance. Ce sont des étagères de stockage qui peuplent le sous-sol de la bibliothèque. Mobiles, elles peuvent être déplacées avec une manivelle, et permettent de conserver 800 000 ouvrages. Saviez-vous qu'une salle vous propose piano, guitare, micro, batterie et basse, pour encourager les amateurs à pratiquer ? Elle n'est pas bruyante, puisque le son sort dans un casque. Elle a été réservée 800 fois l'an passé. Le général Decaen, qui a effectué toutes les campagnes bonapartistes, a rédigé ses Mémoires tout au long de l'épopée. Ils sont à retrouver dans le sous-sol de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. C'est aussi ça une bibliothèque, faire le lien entre le passé et le futur ! Actuellement, les équipes préparent des ateliers en marge d'une exposition dans le cadre du festival Les Boréales. Des objets sont créés par cette imprimante. Dans la salle de traitement des documents, des petites mains sont au chevet des ouvrages malades, ou bien de ceux qui viennent d'arriver, qu'il faut protéger et bien renseigner dans la base de données.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[En images] Caen. Alexis de Tocqueville : la bibliothèque aux 1 000 secrets
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple