[En images] Caen. Alexis de Tocqueville : la bibliothèque aux 1 000 secrets

La bibliothèque Alexis de Tocqueville, visible sur le port de Caen, cache bien des secrets. Si elle est grande de 12 000m2, seuls 5 000m2 sont accessibles au public. Le reste sert principalement au stockage. Et de la place, il en faut pour conserver environ 1 million de documents. "Si on les mettait tous à plat à la suite, on aurait 14km, de quoi aller jusqu'à la mer !", s'amuse Sylvain Pinon, responsable de l'accueil au public.

Certains ouvrages datent du Moyen Age, le plus ancien étant un manuel scolaire du XIe siècle. D'autres manuscrits, qui ont été donnés ou achetés par la bibliothèque, possèdent de magnifiques enluminures.

Ce sont des étagères de stockage qui peuplent le sous-sol de la bibliothèque. Mobiles, elles peuvent être déplacées avec une manivelle, et permettent de conserver 800 000 ouvrages.

Le général Decaen, qui a effectué toutes les campagnes bonapartistes, a rédigé ses Mémoires tout au long de l'épopée. Ils sont à retrouver dans le sous-sol de la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Une des plus anciennes du pays

Dans les longs couloirs du sous-sol, le plus grand mesure 72m, aucun des 350 000 visiteurs annuels ne peut en principe se promener. Et encore moins accéder à la salle que connaît par cœur Bénédicte Gouchon, chargée des collections au département patrimoine, l'une des 80 personnes à travailler sur place. "Nous possédons des exemplaires uniques, qui exigent des conditions de conservation particulières", dit-elle par-dessus le bruit de la climatisation.

C'est dans une salle où la température et l'humidité sont contrôlées que tous les livres anciens sont conservés. Ils ne sont pas empruntables, mais tous consultables, dans un espace dédié et sous surveillance.

Dans la salle de traitement des documents, des petites mains sont au chevet des ouvrages malades, ou bien de ceux qui viennent d'arriver, qu'il faut protéger et bien renseigner dans la base de données.

La bibliothèque, dont la première mention à Caen date de 1480, est une des plus anciennes du pays. Elle continue d'acheter pour approfondir ses collections, mais a pu aussi compter sur des dons ou encore "les confiscations révolutionnaires". Depuis avril, le dispositif BiblioRetours, concernant 33 établissements de Caen la Mer dont la bibliothèque Alexis de Tocqueville, vous permet d'emprunter un livre quelque part et de le rendre dans une autre bibliothèque.

Saviez-vous qu'une salle vous propose piano, guitare, micro, batterie et basse, pour encourager les amateurs à pratiquer ? Elle n'est pas bruyante, puisque le son sort dans un casque. Elle a été réservée 800 fois l'an passé.

C'est aussi ça une bibliothèque, faire le lien entre le passé et le futur ! Actuellement, les équipes préparent des ateliers en marge d'une exposition dans le cadre du festival Les Boréales. Des objets sont créés par cette imprimante.