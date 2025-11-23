Calvados. Les bibliothèques, "premiers lieux culturels de proximité"

Depuis plusieurs années, les bibliothèques ne sont plus ces lieux silencieux où l'on chuchotait entre les rayonnages. Elles ont profondément évolué et ne se consacrent plus uniquement à la lecture : les livres y côtoient désormais la musique, le cinéma, les jeux de société, les jeux vidéo, le numérique et même l'art contemporain.

Une dimension culturelle et sociale

Comme l'explique Laetitia Formentin, bibliothécaire à la médiathèque Le Phénix de Colombelles, ces établissements sont devenus "les premiers lieux culturels de proximité". Elle précise que la bibliothèque n'a plus l'étiquette des "portes du savoir" : ce sont aujourd'hui des espaces chaleureux, pensés pour accueillir tout le monde, aussi bien les passionnés de littérature que les publics plus éloignés de la lecture.

Albane Lejeune, directrice de la lecture publique de la communauté urbaine Caen la Mer, confirme que les bibliothèques ont diversifié leurs usages en "mettant le lien social au cœur de leur activité ", et restent des lieux indispensables, notamment pour les plus petites communes ou villages. Elle précise : "Dans le village de Villons-les-Buissons, par exemple, c'est le seul service public encore ouvert. Il y a peu d'habitants, mais la bibliothèque est très fréquentée." En plus des activités proposées au sein de la structure, "il y a aussi une démarche hors les murs afin d'aller à la rencontre des publics qui ne pousseraient pas instinctivement les portes des bibliothèques". Un travail à plusieurs mains, en partenariat avec les associations, les écoles, les élus du territoire et les équipes de médiation. "La force des bibliothèques, c'est qu'elles peuvent s'appuyer sur leurs collections — de livres, de DVD ou tous les autres supports qu'elles proposent — pour construire leur programmation culturelle. Tout cela en offrant aussi la possibilité de s'asseoir, au chaud, et de s'arrêter un instant."

Rencontre, ateliers et expositions

Pour faire vivre ces lieux, les équipes misent sur une programmation variée : rencontres avec des auteurs, lectures de contes pour enfants, ateliers de tricot ou d'activités manuelles… A la médiathèque de Dives-sur-Mer, Stéphanie Jeannin et son équipe ont choisi de mettre l'accent sur la musique, avec des concerts et des projections, ainsi que sur les jeux de société, qu'elle considère comme "de véritables objets culturels, qui ont toute leur place dans une médiathèque". Pour elle, "créer des animations, c'est permettre aux gens de se retrouver et de tisser du lien social". Son objectif est clair : que chacun puisse se dire en franchissant la porte : "J'ai le droit d'être ici." A Mondeville, la médiathèque Le Quai des Mondes, ouverte il y a 10 ans, s'inscrit dans la même dynamique. Dès sa conception, l'idée était de créer un lieu le plus ouvert possible, centré non pas sur la mise en avant des collections de livres, mais sur la rencontre autour de multiples formes de culture. L'équipe propose un programme riche et varié : des rencontres, des expositions et des temps forts, comme la semaine des Boréales, qui met cette année à l'honneur un auteur letton. En octobre, dans le cadre de la Fête de la science, des ateliers autour des odeurs ont réuni parfumeurs et anthropologues. Là encore, la philosophie reste la même : faire de la bibliothèque un espace réellement accessible à tous.