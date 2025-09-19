En ce moment JE COURS KYO
Loisir. Les bouchées cherbourgeoises reviennent pour leur 10e édition

Société. Du 19 au 21 septembre, les gourmands sont attendus dans les rues de Cherbourg pour participer à la 10e édition des bouchées cherbourgeoises.

Publié le 19/09/2025 à 10h31 - Par Soline Grellier
Les bouchées cherbourgeoises sont de retour à Cherbourg du 19 au 21 septembre pour leur 10e édition. - Archives

Les 19, 20 et 21 septembre, les bouchées cherbourgeoises sont de retour dans le Cotentin pour leur 10e édition. Le principe n'a pas changé : les visiteurs doivent se rendre chez les restaurateurs de Cherbourg qui participent à l'événement, et pour 2€, ils peuvent goûter une "bouchée", une mini-portion de plat élaborée spécialement pour le week-end. Cette année, 67 commerçants de Cherbourg dont 11 food-trucks se sont lancés dans l'aventure et serviront chacun une de leurs spécialités. On compte 43 bouchées salées, 14 sucrées et 10 boissons.

Comme chaque année depuis 5 ans, les gourmands sont attendus le dimanche dans le village des bouchées mis en place tout spécialement sur la plage verte. Ils pourront y déguster 37 des 67 fameuses bouchées, mais aussi assister aux concerts organisés à partir de 12h30.

Les bouchées, un atout aussi pour les commerçants

Pour mieux organiser cette escapade gourmande, les organisateurs des bouchées ont conçu un petit passeport qui servira de guide aux affamés. Il est disponible dans les commerces partenaires, et les offices de tourisme. Il est gratuit mais indispensable pour l'événement.

