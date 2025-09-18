En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Pays d'Auge. L'ex sénateur du Calvados Ambroise Dupont est mort

Politique. Sénateur, conseiller général et maire historique de Victot-Pontfol dans le pays d'Auge, Ambroise Dupont est mort à 88 ans.

Publié le 18/09/2025 à 14h07 - Par Jimmy Joubert
Ambroise Dupont, ancien sénateur et maire historique de Victot-Pontfol, est mort à 88 ans. - Archives

C'était un fervent défenseur du pays d'Auge, et il a œuvré sur le territoire notamment au travers du développement de la filière équine. Ambroise Dupont est décédé ce jeudi 18 septembre 2025, à l'âge de 88 ans.

45 ans en tant que maire

Agriculteur de profession, il a été maire de Victot-Pontfol, où il est né, entre 1974 et 2020. Pendant ces 45 ans en tant que maire, il aura connu d'autres mandats, notamment celui de sénateur de 1989 à 2014. Un mandat où il était très engagé en faveur de l'environnement et de la culture. Il était aussi conseiller général du Calvados entre 1973 et 2011, ainsi que président de l'Union amicale des maires du Calvados pendant 32 ans.

Plusieurs personnalités ont déjà salué sa mémoire, dont le préfet du Calvados Stéphane Bredin. Le maire de Merville-France-Plage et président de Normandie Cabourg Pays d'Auge, Olivier Paz, a également fait part de son "infinie tristesse" après la disparition de celui "qui a été l'un de mes mentors en politique et pour lequel j'avais respect et affection".

