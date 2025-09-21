Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 21 septembre

Bélier
Avant de commettre des imprudences, ou avant de prendre de mauvaises décisions, posez-vous et faites le bilan.
Taureau
Vous devrez prendre garde à ne pas vous montrer trop possessif avec vos proches, respectez leur jardin secret et leur envie d'indépendance.
Gémeaux
Apprenez à faire la part entre vie sociale et vie privée, évitez de mélanger l'amour et le travail.
Cancer
Un petit relâchement pourrait se produire et vous conduire à prendre de mauvaises décisions.
Lion
Votre forme est resplendissante dernièrement ! Profitez donc de toute cette énergie pour vous lancer dans de nouveaux projets.
Vierge
Le moment est bien choisi pour mettre en route un nouveau projet ou se faire épauler.
Balance
Tendresse et séduction sont au programme. Vous serez particulièrement gâté aujourd'hui.
Scorpion
C'est le bon jour pour penser à la destination de vos prochaines vacances. Cela vous changera les idées.
Sagittaire
Vous êtes en pleine forme et aurez envie de faire des tas de choses : commencer un nouveau sport, faire du bricolage…
Capricorne
N'oubliez pas qu'une légère crise peut être un très bon moment pour prendre de bonnes résolutions.
Verseau
De nouvelles opportunités se présenteront et il sera souhaitable de les exploiter. Ne laissez passer aucune occasion si vous voulez réaliser vos objectifs.
Poissons
Ne laissez pas passer la chance par manque d'organisation ou de réactivité. Ce serait dommage !
