Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 21 septembre

Bélier

Avant de commettre des imprudences, ou avant de prendre de mauvaises décisions, posez-vous et faites le bilan.

Taureau

Vous devrez prendre garde à ne pas vous montrer trop possessif avec vos proches, respectez leur jardin secret et leur envie d'indépendance.

Gémeaux

Apprenez à faire la part entre vie sociale et vie privée, évitez de mélanger l'amour et le travail.

Cancer

Un petit relâchement pourrait se produire et vous conduire à prendre de mauvaises décisions.

Lion

Votre forme est resplendissante dernièrement ! Profitez donc de toute cette énergie pour vous lancer dans de nouveaux projets.

Vierge

Le moment est bien choisi pour mettre en route un nouveau projet ou se faire épauler.

Balance

Tendresse et séduction sont au programme. Vous serez particulièrement gâté aujourd'hui.

Scorpion

C'est le bon jour pour penser à la destination de vos prochaines vacances. Cela vous changera les idées.

Sagittaire

Vous êtes en pleine forme et aurez envie de faire des tas de choses : commencer un nouveau sport, faire du bricolage…

Capricorne

N'oubliez pas qu'une légère crise peut être un très bon moment pour prendre de bonnes résolutions.

Verseau

De nouvelles opportunités se présenteront et il sera souhaitable de les exploiter. Ne laissez passer aucune occasion si vous voulez réaliser vos objectifs.

Poissons

Ne laissez pas passer la chance par manque d'organisation ou de réactivité. Ce serait dommage !