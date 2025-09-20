En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 20 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 20/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous devez prendre des décisions sans attendre, quitte à commettre quelques erreurs. Vous les rectifierez plus tard.

Taureau

N'attendez pas d'être épuisé pour prendre un peu de temps pour vous. Dosez vos efforts.

Gémeaux

Vous serez très à l'aise pour exprimer vos sentiments. Journée favorable à la vie familiale.

Cancer

Vous ne comprendrez pas pourquoi, mais l'argent vous filera entre les doigts. Vous ne ferez pourtant pas de dépenses excessives.

Lion

Votre moral, qui n'était pas flambant, remontera en flèche. Vous retrouverez très rapidement votre énergie et votre confiance en vous

Vierge

Gardez les pieds sur terre si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises dans quelque temps.

Balance

Concernant l'amour, vous serez très épanoui sur le plan affectif. Laissez-vous aller, savourez ces moments privilégiés

Scorpion

Votre couple devra affronter un petit coup de mou, mais ce n'est que pour mieux se retrouver.

Sagittaire

Evitez de traiter des affaires importantes aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude : vous serez bientôt dans de meilleures dispositions.

Capricorne

Votre meilleure thérapeutique sera le calme et la tranquillité. Ne faites pas d'excès, et laissez-vous vivre de la façon la plus décontractée possible.

Verseau

Vous avez pris du temps pour vous dernièrement, et vous récoltez désormais le fruit de ces efforts.

Poissons

Les choses matérielles ne sont que matérielles. Ne priorisez pas ces choses, privilégiez votre temps et vos expériences.

