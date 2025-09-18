En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 18 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 18/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 18 septembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous êtes dans une période chaleureuse où la vie à deux vous accordera de multiples satisfactions.

Taureau

Vous ne manquerez pas de tonus, mais ne cédez pas à la pression. Si le stress augmente, isolez-vous un peu.

Gémeaux

Vous aurez la possibilité de réaliser de bonnes affaires. N'oubliez pas de prendre les contacts nécessaires pour votre avenir professionnel.

Cancer

Faites profiter votre entourage de vos bonnes idées ou de vos bons plans. Ne soyez pas égoïste.

Lion

Le froid semble s'installer dans vos relations affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour quelque chose.

Vierge

Vous n'arrivez pas à trouver la motivation nécessaire. Parfois, il y a des jours avec et des jours sans, celui-ci est un sans.

Balance

Il faut vraiment que vous changiez d'attitude si vous voulez améliorer l'ambiance de votre vie de famille.

Scorpion

Vous aurez des affaires difficiles à gérer et vous craindrez de faire des erreurs. Prenez conseil auprès de spécialistes.

Sagittaire

Un projet personnel retient toute votre attention. De plus, il est possible que vous ayez à régler quelques soucis matériels.

Capricorne

Jouissez pleinement de l'amour et de la vie, sans vous poser trop de questions.

Verseau

Le domaine professionnel ne vous posera pas de soucis aujourd'hui. Vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel.

Poissons

Vous serez amené à prendre des initiatives dans le cadre de votre travail. Les bonnes idées afflueront mais dans un ordre un peu dispersé.

