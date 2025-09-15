En ce moment Undressed SOMBR
Musique. Le groupe Indochine bat tous les records en termes de spectateurs avec sa tournée Arena Tour

Loisir. Le groupe de rock ne connaît pas de baisse de popularité, bien au contraire.

Publié le 15/09/2025 à 16h00 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Le groupe Indochine annonce complet pour les différentes dates de sa tournée Arena Tour. - Noesis Kane - Wikicommons

Après une première salve de dates pour leur Arena Tour, le groupe Indochine a déjà dû en rajouter de nouvelles pour combler l'attente, toujours plus forte, du public.

La tournée, qui a débuté en janvier 2025 est officiellement la plus grosse tournée pour un groupe français, car elle cumule plus d'1,2 million de spectateurs sur 106 dates.

Au complet

Le site officiel du groupe annonce même une tournée "définitivement complète", alors que le groupe avait décidé, il y a peu, d'ajouter, une nouvelle fois, des dates de concerts.

Après + de 40 ans de carrière, le groupe Indochine est toujours suivi par un vaste public, ce qui devrait pousser Nicola Sirkis, meneur du groupe, et ses acolytes, soit à encore prolonger la tournée (qui doit s'arrêter, pour le moment, le 6 mars 2026 à l'Accor Arena de Paris), soit à préparer un nouvel album et une nouvelle tournée très rapidement.

