Immobilier. Quel quartier de Caen coûte le plus cher ?

Le marché immobilier se porte bien dans la métropole caennaise, toujours résiliente et attractive. La chambre des notaires de la cour d'appel de Caen a présenté les chiffres clés de l'année en se basant sur les biens vendus entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin dernier.

Des quartiers chers... et d'autres moins

L'occasion de faire un focus sur le prix au m2 médian des quartiers de Caen. Le plus cher est celui de l'université, avec 3 630€, une somme qui bondit de 14,5% sur un an. Le centre ancien (3 560€) et le port (3 480€) suivent, sans comptabiliser une aussi forte évolution. Derrière, on retrouve le quartier Saint-Gilles (3 110€) ou encore Saint-Jean (2 950€) et Saint-Ouen (2 940€). Parmi les fortes hausses, on peut recenser le quartier Venoix, qui voit les prix grimper de 13,1%, la Grâce de Dieu, 9,3%, ou le quartier Sainte-Thérèse Demi-Lune, 9,2%. "Il y a une forte demande des parents qui achètent pour leurs enfants", illustre Jean-Charles Rault, président de la chambre des notaires. C'est au Chemin-Vert (1 990€), qu'acheter un appartement ancien coûte le moins cher.