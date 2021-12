Caen. [Notre dossier] A Caen, les maisons se vendent aussi... aux enchères

Et si acheter une maison pouvait se résumer en quelques clics ou une poignée de propositions dans une séance aux enchères? Pour tenter sa chance, inutile de pousser la porte d'une salle des ventes: ce type de séance ne se fait que devant le tribunal lors des adjudications ou via un notaire.

Enchérir en trois clics

"Nous faisons encore quelques ventes classiques, dites à la bougie, mais la majorité des enchères que nous pratiquons se passent sur l'immo-interactif®", précise Frédéric Violeau, notaire à Caen. Sur une plateforme dédiée, les offres sont publiées et les acheteurs préalablement inscrits ont 24h pour faire leur meilleure offre.

La salle des ventes est donc virtuelle mais l'adrénaline et le frisson caractéristiques des enchères sont bien réels. "En règle générale, le prix d'appel est assez bas pour attirer les acheteurs, précise le notaire. Et le pique d'enchères se fait souvent dans les derniers instants." Si une enchère est lancée dans les dernières minutes, la vente est prolongée de quatre minutes. "Cela peut durer une demi-heure comme ça", sourit Frédéric Violeau.

Et pour participer, pas besoin de proposer ou chercher un bien exceptionnel. Tout dépend "de la personnalité du vendeur, il faut qu'il soit prêt à jouer le jeu. Finalement, on peut tout vendre que ce soit une maison de gardien en forêt de Vire, une maison de pêcheur à Honfleur ou un immeuble classé monument historique en plein centre-ville de Caen." Ce fut notamment le cas d'un de ses "premiers faits d'arme", l'ancien musée de la Poste rue Saint-Pierre. Son étude réalise une dizaine de ventes de ce type chaque année. Taux de réussite? "Au moins 96 %"

Se fixer une limite

Et si acheteurs comme vendeurs se laissent tenter par l'aventure, c'est que ce type de vente est extrêmement rapide: comptez 6 à 8 semaines pour devenir propriétaire. Devant le tribunal, qui gère les enchères des biens placés en liquidation, l'autre avantage est bien sûr "une mise à prix très basse, fixée par les banques qui veulent surtout limiter la casse", présente Frédéric Forveille, avocat qui gère ce genre de dossier.

Au tribunal, deux conditions pour participer: se faire représenter par un avocat et fournir un chèque de dépôt équivalant à 10 % de la mise à prix du bien, avec un minimum de 3 000 €. Là encore, les maisons en vente sont de différents types. "Cela peut aller d'une maison en travaux qui n'ont pas été terminés faute de moyens à des choses plus intéressantes, précise l'avocat. Dans ce cas, ça ferraille forcément un peu." Pour lui, les enchères au tribunal se font au rythme de deux ou trois ventes dans le mois.

Côté public, il constate lui aussi une évolution. "Pendant un temps, on retrouvait souvent les mêmes trois-quatre marchands de biens, mais aujourd'hui cela revient de plus en plus vers les particuliers. C'est notamment grâce à la publication des annonces sur Internet que cela est devenu plus accessible." Quelques conseils pour les novices qui voudraient y tenter leur chance. "Surtout visiter le bien et consulter les documents de conditions de vente, de plan d'urbanisme, les diagnostics… qui sont disponibles quelques jours avant la vente", conseille Frédéric Forveille. Et bien sûr se fixer un prix limite dès le départ pour ne pas se laisser entraîner par la spirale des enchères.

