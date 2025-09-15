En ce moment Old Phone Ed Sheeran
Insolite. Frissons garantis : la maison du premier film "Conjuring" est mise aux enchères !

Insolite. Cette maison hantée aurait été témoin de phénomènes étranges, et a été le modèle d'inspiration pour l'histoire du premier film "Conjuring", sorti en 2013.

Publié le 15/09/2025 à 15h00 - Par Maxime Benetreau Trigatti
La mise de départ est fixée à 1,5 million de dollars. - Illustration

A Harrisville, dans l'Etat de Rhode Island (Etats-Unis), une maison du XIXe siècle, rendue célèbre par le film Conjuring, sera vendue aux enchères le 31 octobre à 11h. La mise de départ est fixée à 1,5 million de dollars.

Une maison associée à des phénomènes paranormaux

Cette ancienne ferme, rénovée au fil du temps, avait accueilli dans les années 1970 la famille Perron, qui affirmait être victime d'événements paranormaux. Leur témoignage avait alors largement circulé dans les médias, attirant l'attention des célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren.

Leur histoire a inspiré le premier film Conjuring, sorti en 2013 sous le titre Conjuring : Les Dossiers Warren, même si le tournage n'a pas eu lieu dans cette maison précisément.

Malgré cela, la bâtisse attire fans du film et curieux du paranormal. L'annonce de sa mise en vente, et surtout le choix d'une vente aux enchères le 31 octobre, date qui n'a pas été retenue au hasard, ajoute encore à son aura mystérieuse.

Une vente qui attire déjà les amateurs de frissons

La maison suscite déjà un intérêt certain, tant auprès des potentiels acheteurs que des passionnés de phénomènes surnaturels. Reste à voir jusqu'où s'envoleront les enchères pour ce bien aussi atypique que chargé d'histoire.

