Cherbourg. Epi'étu, l'épicerie pour les étudiants défavorisés, réouvre ses portes

A Cherbourg, l'épicerie solidaire Epi'étu a réouvert ses portes mardi 9 septembre dans la maison de l'Etudiant de Cherbourg. Depuis 13 ans, le magasin dirigé par l'association du même nom vient en aide aux étudiants en difficulté pour leur proposer de la nourriture et des denrées de première nécessité.

2 000€ pour les jeunes défavorisés

Lors de la rentrée, la centrale nucléaire EDF de Flamanville, touchée par le projet, a remis un chèque de 2 000€ à l'association, les jeunes en ont profité pour présenter leur épicerie. "Nous récoltons des produits par des collectes et les dons des bénévoles, puis ils sont proposés aux étudiants à -70%", explique Yaëlle Le Corre, la vice-présidente de l'association. Denrées non périssables, produits d'hygiène, matériel scolaire, on retrouve dans le local tout le matériel nécessaire à la vie des étudiants. L'initiative solidaire est très importante pour les jeunes, "on se rend compte qu'aujourd'hui la plupart des jeunes vivent avec moins de 100€ par mois après avoir payé leurs charges et leurs loyers", détaille encore la vice-présidente du dispositif. "Avant la création de l'épicerie, on voyait des étudiants maigrir à vue d'œil parce qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir et ils n'en disaient pas un mot", explique une encadrante de la maison de l'Etudiant.

étudiants et bienfaiteurs se dévouent pour les jeunes en difficulté Impossible de lire le son.

De fidèles bienfaiteurs : "Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient"

Si le projet tient au cœur des étudiants, il est tout aussi important pour les bénévoles. Alors que les jeunes s'apprêtaient à faire leurs courses, deux bénévoles sont entrés, un sac de provisions dans chaque main. "Quelques boîtes de thon, du pain de mie, on sacrifie quelques euros qui ne nous sont pas indispensables pour aider ces jeunes qui en ont réellement besoin", témoigne l'un des deux donateurs. Ce petit geste régulier, quasiment hebdomadaire, fait directement écho à sa jeunesse : "Quand j'étais étudiant à Caen, je n'avais pas beaucoup de moyens, mon père était ouvrier à l'arsenal de Cherbourg et je m'en suis très bien sorti. Ce geste est comme un retour : il ne faut jamais oublier d'où l'on vient et ce que l'on a fait pour nous."

Pratique. L'épicerie ouvre ses portes tous les mardis de 18h à 19h15 dans la maison de l'Etudiant de Cherbourg.