Rouen. Vous pouvez les louer sur les quais : j'ai testé le "fat bike" électrique

Etes-vous déjà monté sur un vélo électrique ? C'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai testé les vélos électriques Fitch Bike, en location sur les quais rive droite de Rouen. Ils se trouvent dans un container blanc installé à côté de l'Entrepôt Food Hall. Ce service de location a été lancé en août. Il fait écho aux vélos Lovelo, louables quant à eux sur de plus longue durée (30€ le mois).

Depuis août, le container de vélos électriques Fitch Bike est installé devant l'Entrepôt Food Hall sur les quais rive droite de Rouen.

Aller vite sans effort

Arrivée sur les quais de Rouen, je rencontre mon guide du jour, Pierre Chevalier, cocréateur de Fitch Bike, une entreprise spécialisée dans la conception et la vente de vélos électriques. Si on peut déjà acheter ces vélos dans la boutique située à Mont-Saint-Aignan, Pierre Chevalier et son père François Chevalier ont décidé de proposer leurs vélos en location à la journée de 9h à 18h, pour 45€ sur les quais rouennais.

J'ai donc voulu en essayer un pour me faire mon propre avis. Avant de monter dessus, Pierre Chevalier m'explique que "ce sont des vélos urbains avec une forme différente du vélo classique". Nommés "fat bike", ce sont en réalité "des vélos avec des gros pneus qui permettent d'avoir une stabilité différente", précise-t-il.

Juste avant de nous mettre en selle, le spécialiste allume l'assistance électrique puis nous partons nous balader sous le soleil. A peine ai-je le temps de donner un coup de pédale que je suis déjà à 18km/h ! C'est impressionnant. Pour ressentir d'autres sensations, mon guide me conseille de tester tous les modes : éco, sport, boost, etc. Le mode éco permet de bénéficier de l'assistance électrique en douceur et les autres modes permettent d'aller encore plus vite. Au bout de 10 minutes, je me demande pourquoi je continue à pédaler avec mon vélo classique.

Une expérience plaisante

Tout en me baladant, je discute avec Pierre Chevalier qui me confie que les touristes sont sa cible principale : "Ils louent leur vélo à la journée et peuvent se garer sur les quais." Certains clients vont jusqu'à La Bouille et les plus courageux, à Dieppe. Et finalement je les comprends car avec l'assistance électrique et les pneus larges, on se sent vraiment en sécurité.

A la fin de la promenade, nous nous arrêtons devant le container pour ranger nos engins. Le bilan est positif : j'ai pris plaisir à pédaler et cette découverte m'a presque donné envie d'acheter mon propre vélo électrique. Mais il faudra économiser car le modèle qui me correspond est à 2 200€.

Pratique. Toutes les informations à retrouver sur fitch-bike.com.