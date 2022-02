Rouen. [Notre dossier] À Rouen, l'émergence des nouvelles formes de mobilité

Alors que se stationner et circuler à Rouen (Seine-Maritime) est de plus en plus difficile, certains ont trouvé les alternatives pratiques pour se déplacer en ville rapidement et facilement. Les trottinettes électriques ont notamment envahi les trottoirs de l'agglomération : "Ça fait six mois que l'on voit que le marché est en plein développement à Rouen, en suivant la même tendance qu'à Paris", analyse Paul Hogie, gérant de la boutique Makadam shop à Rouen, l'un des seuls vendeurs de trottinettes électriques.

Moins cher qu'un vélo

Ce qui séduit les acquéreurs : "un matériel léger et avec une autonomie importante". Le prix est aussi plus abordable puisque les premiers modèles débutent à 450 euros dans la boutique de Paul Hogie, contre 2500 euros pour un vélo électrique de qualité. Même si la Métropole Rouen Normandie lance, jeudi 1er novembre 2018, un dispositif d'aide à l'achat d'un vélo électrique, pliant ou bien cargo couvrant 30 % du montant d'achat, dans la limite de 300 euros. Mais seuls les 1000 premiers dossiers seront éligibles à ce nouveau dispositif.

Jennifer Ouvrard a choisi la trottinette électrique pour se déplacer à Isneauville, lors de ses rendez-vous. - Amaury Tremblay

Les adeptes de la trottinette électriques apprécient aussi le côté pratique de l'engin : "Il y a un gain de temps très important et ça donne aussi une image écolo, ça plaît", affirme Jennifer Ouvrard, agent chez Red stone immobilier à Isneauville depuis près d'un an et utilisatrice depuis l'été. L'avantage de la trottinette, c'est que Jennifer Ouvrard peut la mettre sans le coffre de sa voiture, se rendre en centre-ville et effectuer le tour des habitations à l'aide de son engin plutôt qu'avec sa voiture.

Une nouvelle réglementation

Mais une nouvelle réglementation sur l'utilisation des trottinettes et autres gyroroues pourrait bien troubler l'utilisation quotidienne qu'en fait Jennifer Ouvrard. L'engin devrait intégrer le Code de la route, selon la volonté du gouvernement, ce qui rendrait impossible son utilisation sur le trottoir. Les usagers devraient alors rouler sur les pistes cyclables. "Ces nouveaux moyens de locomotion sont en rapport de force sur les trottoirs vis-à-vis notamment des personnes âgées", souligne Arnaud Fasquel, directeur de l'association Prévention routière en Normandie.

Pour lui, cette réglementation va "dans le bon sens" mais il souligne aussi le besoin de protéger les utilisateurs de ces appareils avec "casque et gilet jaune comme pour les cyclistes". Car le problème avec les trottinettes électriques, c'est la vitesse qui peut aller jusqu'à 30 km/h sur certains modèles. "Si j'applique cette nouvelle réglementation, je ne vois pas comment je peux continuer à l'utiliser", regrette Jennifer Ouvrard qui souligne l'absence de danger sur les trottoirs à Isneauville qui sont moins fréquentés qu'à Rouen, par exemple. Pour Paul Hogie, cette prise de position du gouvernement a, au moins, pour effet de donner un cadre d'utilisation clair pour les futurs acheteurs. "Certains étaient un peu réfractaires devant l'absence de réglementation."

