Saint-Étienne-du-Rouvray. Contournement Est de Rouen : deux maires déposent un recours

La nouvelle pourrait être un nouveau coup de frein pour un projet déjà vieux de plus de 50 ans. Le mercredi 17 janvier 2018, deux maires de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) ont déposé un recours gracieux contre le contournement Est de Rouen. Dans leur viseur : le décret du 14 novembre 2017 déclarant le projet d'utilité publique. Selon Joachim Moyse, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, "le rapport de la commission d'enquête ne représente pas la réalité des différents points de vue. Il n'y a pas assez de prise en compte des arguments du contre".

Vers un recours en annulation ?

Ce recours déposé avec Stéphane Barre, son homologue de Oissel, permet de gagner du temps. En le déposant, ils disposent de deux mois pour monter un dossier et affûter leurs arguments pour déposer un recours en annulation. "Une déclaration de servitude d'utilité publique a été prise par la préfète le 21 juillet 2017 concernant des canalisations de gaz, de produits chimiques et de pétrole sur la commune de Saint-Etienne. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si ça a été pris en compte par la commission d'enquête", argumente Joachim Moyse.

Les deux élus restent fermement opposés à ce projet. Et le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray veut voir un parallèle entre ce projet et un autre qui a fait l'actualité toute la journée du mercredi 17 janvier 2018 : "Nous voulons démontrer que ce projet est inutile et néfaste sur de nombreux points, à l'instar de ce qu'ont pu démontrer les opposants à Notre-Dame-des-Landes."

A LIRE AUSSI.

Contournement Est à Rouen : des recours bientôt déposés en justice

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend