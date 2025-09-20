En ce moment Texas Hold'em Beyonce
Mondeville. J'ai joué au sport préféré des Irlandais : le football gaélique

Sport. Qui dit rentrée de septembre dit nouvelles envies. Cette année, j'ai décidé de m'investir dans une activité sportive collective.

Publié le 20/09/2025 à 13h00 - Par Elvire Alix
L'équipe de football gaélique de Mondeville est ouverte à tous et à toutes, et ne nécessite pas d'avoir pratiqué auparavant.

Après avoir essayé le tennis, la natation ou encore les cours collectifs en salle de sport, j'ai choisi de découvrir une discipline encore peu connue en France : le football gaélique.

Le sport le plus pratiqué en Irlande

Sport national en Irlande, il précède historiquement le football et le rugby et combine les techniques de plusieurs sports collectifs. "Le football gaélique, c'est un mélange entre foot et rugby, avec des références au basket et au handball. C'est très cardio, très complet, et moins centré sur la compétition. L'esprit d'équipe passe en premier", explique Steven Hegarty, entraîneur de l'équipe de Mondeville et secrétaire de la Fédération des sports gaéliques en France.

Dans le Calvados, la seule équipe est celle de Mondeville. Je me rends un jeudi soir au stade Varin, jour où les débutants sont invités à se joindre à l'entraînement. A 19h, nous sommes une vingtaine sur le terrain. Pendant l'échauffement des chevilles, des épaules et du bassin, chacun se présente dans une ambiance conviviale. Les profils sont éclectiques : étudiants de 20 ans, actifs de 30 à 40 ans, hommes et femmes… Certains connaissent déjà bien le sport, mais ce cours d'initiation attire plusieurs novices.

Le premier exercice consiste à apprendre les passes. Mélange de volley et de technique propre au football gaélique, il faut tenir la balle dans une main et accompagner le geste de l'autre. Viennent ensuite des exercices de réception et de ramassage, avec la particularité de pouvoir également utiliser les pieds, en plus des mains. Puis arrive l'apprentissage des tirs au but, en intégrant ces nouvelles compétences : lancer à un coéquipier, courir, recevoir la balle et tenter de marquer… sans faire plus de quatre pas avec la balle en main, ce qui arrive très vite !

Enfin, place au jeu collectif avec la "passe à dix". Une partie de l'équipe enfile une chasuble. Je fais de même. Il faut apprendre à s'imposer tout en respectant les déplacements de ses coéquipiers. Rires et entraide rythment la séance, et je me sens déjà intégrée. "Chacun apporte ses qualités", souligne Steven Hegarty, "la difficulté pour les débutants est d'apprendre à utiliser pieds et mains, mais tout le monde peut progresser à son rythme". Parmi les joueurs, Mickael, Irlandais de naissance, retrouve ses racines sur le terrain normand.

Avec ses 1 300 licenciés en France et des clubs au Havre et à Cherbourg, le football gaélique n'a pas fini de se développer. Une licence coûte 60 euros, et il ne faut pas hésiter à franchir le pas pour découvrir ce sport unique, à la fois physique et collectif.

