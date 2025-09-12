En ce moment Pink Pony Club(IL) CHAPPELL ROAN
Baseball. Les Huskies de Rouen en quête d'un 19e titre de champion de France face à Montpellier

Sport. Déjà 18 fois champion de France de Baseball en division 1, le club des Huskies de Rouen pourrait glaner un nouveau titre à Montpellier, samedi 13 septembre, à l'occasion de la finale des playoffs. Les Rouennais sont déjà à deux victoires sur trois dans cette série.

Publié le 12/09/2025 à 14h05 - Par Alexandre Leno
Il faudra une troisième victoire pour aller chercher un 19e titre de champion de France. - Glenn Gervot

Meneurs pour le moment dans ce choc final (2-0), les Huskies de Rouen partent affronter Montpellier sur le terrain des Héraultais, samedi 13 septembre. C'est le troisième match de la finale des playoffs du championnat de France de Baseball et la troisième fois que les deux formations se retrouvent en finale. La série se joue dans le format "best of five" c'est-à-dire aux meilleurs des cinq matchs.

Pour l'heure, les deux premières confrontations sur le terrain Pierre-Rolland au complexe Saint-Exupéry à Rouen ont été remportées par les Normands (5-2 et 7-1). Il faudra une troisième victoire pour aller chercher un 19e titre de champion de France. En cas de défaite des Normands, un quatrième match est prévu le lendemain à Montpellier. Et si les sudistes remportent ce dernier, un cinquième et ultime match est prévu pour départager les deux équipes.

Les Barracudas de Montpellier (champions de France en 2023) ont l'avantage du terrain ce week-end mais les statistiques parlent aussi pour les Huskies. "Rouen a remporté les 18 finales auxquelles il a participé. Pour Montpellier, c'est 4 sur 13", rappelle le club dans son papier d'avant match. 

