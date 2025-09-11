30 ans de "Toy Story". Avant la sortie d'un nouveau film, le premier opus rediffusé dans 200 cinémas !

En 1995, les studios Disney et Pixar dévoilaient au monde entier le tout premier film d'animation en images de synthèse créées par ordinateur. Et il s'agit de nul autre que le cultissime film de jouets Toy Story.

L'histoire suit Andy, un jeune garçon dont la chambre est remplie de jouets. Surprise : ceux-ci sont vivants ! Et ils ne sont pas ravis quand, à l'occasion de l'anniversaire d'Andy, un nouveau jouet arrive : Buzz l'éclair. Et le moins ravi de tous est le cow-boy Woody, jouet préféré d'Andy… jusque-là.

Au-delà de l'histoire, le film était une révolution à l'époque car il racontait cette aventure du point de vue des jouets qui parlent dès que les humains ne sont pas dans les parages. Enorme succès, le film a connu trois suites sorties entre 1999 et 2019.

Revoir le premier film au cinéma

Et, avant de découvrir le 5e volet de cette mythique saga au cinéma le 17 juin 2026, les studios ont voulu célébrer l'événement avec la reprojection du tout premier film au cinéma, pour une seule semaine, à partir du mercredi 24 septembre.

En France, plus de 200 cinémas projetteront le film, alors à vous le retour en enfance ou la découverte en famille. Surveillez votre cinéma pour voir s'il est concerné !