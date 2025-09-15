Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 15 septembre

Bélier
Ménagez-vous des moments de pause en cours de journée ; vous avez un peu trop tendance à tirer sur la corde.
Taureau
Ne vous fiez pas au calme apparent, les choses risquent d'évoluer très rapidement.
Gémeaux
C'est par le biais du dialogue que vous poserez les premières bases des changements que vous espérez.
Cancer
La fatigue se fera probablement sentir en fin de journée. Il faut dire que vous ne prendrez pas vraiment le temps de faire des pauses dans cette journée pourtant bien chargée.
Lion
Prévoyez un repas rapide en famille et une soirée calme devant un bon film… dont vous ne verrez probablement pas la fin.
Vierge
Une proposition qui vous permettrait d'évoluer socialement va s'offrir à vous, ne laissez pas passer la chance.
Balance
Attendez-vous à une journée mouvementée ! Il est plus que probable que vous soyez obligé de changer vos projets ou de les reporter.
Scorpion
Vous ressentirez un besoin de liberté qui ne sera pas toujours compatible avec la vie de famille.
Sagittaire
Ne vous laissez pas emporter par votre imagination, ne tirez pas des plans sur la comète.
Capricorne
Vous allez tout droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage.
Verseau
Prenez la peine de vous intéresser aux personnes qui vous entourent. Vous pourriez vous faire de nouveaux amis.
Poissons
Une discussion avec votre moitié ou avec un proche serait la bienvenue. Ne la reportez plus. Vous ne feriez que repousser le problème
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.