Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 15 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 15/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 15 septembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Ménagez-vous des moments de pause en cours de journée ; vous avez un peu trop tendance à tirer sur la corde.

Taureau

Ne vous fiez pas au calme apparent, les choses risquent d'évoluer très rapidement.

Gémeaux

C'est par le biais du dialogue que vous poserez les premières bases des changements que vous espérez.

Cancer

La fatigue se fera probablement sentir en fin de journée. Il faut dire que vous ne prendrez pas vraiment le temps de faire des pauses dans cette journée pourtant bien chargée.

Lion

Prévoyez un repas rapide en famille et une soirée calme devant un bon film… dont vous ne verrez probablement pas la fin.

Vierge

Une proposition qui vous permettrait d'évoluer socialement va s'offrir à vous, ne laissez pas passer la chance.

Balance

Attendez-vous à une journée mouvementée ! Il est plus que probable que vous soyez obligé de changer vos projets ou de les reporter.

Scorpion

Vous ressentirez un besoin de liberté qui ne sera pas toujours compatible avec la vie de famille.

Sagittaire

Ne vous laissez pas emporter par votre imagination, ne tirez pas des plans sur la comète.

Capricorne

Vous allez tout droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage.

Verseau

Prenez la peine de vous intéresser aux personnes qui vous entourent. Vous pourriez vous faire de nouveaux amis.

Poissons

Une discussion avec votre moitié ou avec un proche serait la bienvenue. Ne la reportez plus. Vous ne feriez que repousser le problème

