"Le jour où les enfants s’en vont"... de la maison !

Au coeur de la lecture de deux livres pour entrer dans une part de mystère. Celui de la fidèlité au sein du couple et de l'éducation des enfants. Deux ouvrages sont à la source de cette émission de ce Dimanche celui de Bénédicte Lucereau :"Ces amours qui n'avancent pas" --éditions de l'Emmanuel- et "Le jour où les enfants s’en vont" -éditions Albin Michel-. Un regard croisé sur deux ouvrages et des questions posées à Béatrice Copper Royer.

http://www.editions-emmanuel.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=179

http://www.albin-michel.fr/Le-Jour-ou-les-enfants-s-en-vont-EAN=9782226243850