Bloquons tout. Le point sur les actions dans la Manche

Mercredi 10 septembre, plusieurs actions de mobilisation ont été menées dans l'Hexagone, répondant à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par le collectif "Bloquons tout". Cette journée devait permettre de mesurer l'ampleur de la colère sociale dans un contexte de crise politique.

Cherbourg-en-Cotentin : cortège dans le centre-ville

A Cherbourg, environ 200 manifestants, accompagnés de lycéens, ont défilé dans le centre-ville.

Plus tôt dans la matinée, les forces de l'ordre avaient délogé un premier groupe de manifestants installés près de la gare, où le préfet avait interdit tout rassemblement. Le cortège a ensuite pris la direction de la place de la mairie.

Manifestation à Saint-Lô

Dès 7h, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à la plage verte de Saint-Lô, avant de se rendre au rond-point d'Agneaux, près du centre commercial du E.Leclerc, pour distribuer des tracts.

Une opération similaire s'est tenue au rond-point de la Liberté, devant le conseil départemental de la Manche.

Des barrages filtrants ont également été organisés sur plusieurs ronds-points, notamment à Marigny et Carentan-les-Marais, ralentissant sérieusement la circulation des véhicules.

Dans la matinée, deux rassemblements étaient encore annoncés : l'un devant la préfecture de Saint-Lô, l'autre sur la place de la mairie de Coutances.

