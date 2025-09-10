En ce moment Kiss me SiXPENCE NONE THE RICHER
Bloquons tout. Le point sur les actions dans la Manche

Société. Des manifestants se sont retrouvés ce mercredi 10 septembre dans plusieurs villes de la Manche en réponse au mouvement "Bloquons tout".

Publié le 10/09/2025 à 10h31 - Par Thierry Valoi
Des lycéens rejoignent le mouvement "Bloquons tout" à Cherbourg en Cotentin. - Thierry Valoi

Mercredi 10 septembre, plusieurs actions de mobilisation ont été menées dans l'Hexagone, répondant à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par le collectif "Bloquons tout". Cette journée devait permettre de mesurer l'ampleur de la colère sociale dans un contexte de crise politique.

Cherbourg-en-Cotentin : cortège dans le centre-ville

A Cherbourg, environ 200 manifestants, accompagnés de lycéens, ont défilé dans le centre-ville.

Plus tôt dans la matinée, les forces de l'ordre avaient délogé un premier groupe de manifestants installés près de la gare, où le préfet avait interdit tout rassemblement. Le cortège a ensuite pris la direction de la place de la mairie.

Manifestation à Saint-Lô

Dès 7h, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à la plage verte de Saint-Lô, avant de se rendre au rond-point d'Agneaux, près du centre commercial du E.Leclerc, pour distribuer des tracts.

Une opération similaire s'est tenue au rond-point de la Liberté, devant le conseil départemental de la Manche.

Des barrages filtrants ont également été organisés sur plusieurs ronds-points, notamment à Marigny et Carentan-les-Marais, ralentissant sérieusement la circulation des véhicules.

Dans la matinée, deux rassemblements étaient encore annoncés : l'un devant la préfecture de Saint-Lô, l'autre sur la place de la mairie de Coutances.

