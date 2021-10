Dans l’automobile, l’heure est au “downsizing”. En bon français, la descente en gamme. Y compris dans les moteurs, plus petits. Au renouvellement du véhicule, des utilisateurs de compactes peuvent ainsi opter pour des citadines, les plus polyvalentes. Mais les chargés de famille peuvent se tourner vers les minispaces, bons compromis entre encombrement au sol, poids et habitabilité. Ford fait donc son entrée dans cette catégorie avec une inédite B-MAX dotée d’un argument déterminant.

Fini les contorsions

À l’instar des “portes antagonistes” de l’Opel Meriva, la B-MAX se signale par des portes arrière coulissantes et, surtout, un montant central qui s’efface à l’ouverture. Une solution technique sophistiquée mais sûre – attestée par 5 étoiles aux fameux crash-tests EuroNCAP - qui dégage un accès à bord élargi à 1,50 m. Soit le double d’une ouverture conventionnelle ! Fini les contorsions pour installer bébé sur son siège…

A cette caractéristique essentielle s’ajoute une modularité intérieure poussée, avec sièges arrière facilement rabattables 60-40, dossier du passager avant également basculable et assez bonne capacité de coffre. La manipulation des portes coulissantes est aisée, sans appui électrique. Extérieurement, la B-MAX se montre plutôt gracieuse, avec des optiques effilées et une forte inclinaison du pare-brise qui compensent la masse de la partie postérieure. La B-MAX s’avère assez conventionnelle dans ses autres aménagements. Tout en constituant aussi une belle vitrine technologique avec des dispositions plutôt novatrices, parfois en série, ou en option à prix plutôt doux.

Dernier atout : son 3 cylindres essence 1,0 litre EcoBoost de 120 ch, récemment inauguré par la Focus. Deux 4 cylindres essence sont de la partie, le 105 ch étant accouplé à une boîte auto à double embrayage Powershift, seul modèle à disposer de 6 rapports. Également au programme: deux diesel Duratorq TDCi, un nouveau 1,5 l. de 75 ch et un 1,6 l. de 95 ch.

Au volant, le vaillant trois cylindres essence affiche d’emblée une force d’avancement digne d’un diesel, sans le bruit. Sa consommation, annoncée pour 4,9 l., se révèle tributaire de la conduite ; 8,6 l./100 lors de notre essai dans Paris et sa banlieue.

Mais son agrément et sa souplesse le posent en bon challenger des diesel. Les TDCi sont loin d’avoir l’étoffe du 1.0 EcoBoost 120 ch. Lui seul valorise bien les formidables capacités du châssis, aussi agile que sûr et gratifié d’un excellent freinage ; on confine là aux qualités des petites sportives…

Fiche technique

Carrosserie. Minispace 5 portes 5 places de 4,07 m de long. Coffre : 304/1 372 litres (avec roue galette optionnelle 50 €). Poids à vide : 1 279 kg (1.0 EcoBoost 120 ch).

Motorisations. Essence 3 cylindres 12 soupapes turbo essence à injection directe SCTi EcoBoost 998 cm3 de 74 kW/100 ch et 88 kW/120 ch/6 CV, avec système Start-Stop, 4 cylindres 16 soupapes à injection multipoint 1 388 cm3 de 66 kW/90 ch/5 ch et Duratec Ti-VCT 1 596 cm3 de 88 kW/105 ch/6 cv (avec bva). Turbo-diesel 4 cylindres common rail TDCi 1 496 cm3 de 55 kW/75 ch/4 cv et 1 560 cm3 de 70 kW/95 ch/5 cv avec filtre à particules DPF. Traction avant. Boîte 5 vitesses ou automatique à double embrayage 6 rapports (1.6 Ti-VCT 105 ch).

Performances. (données constructeur 1.0 EcoBoost 120 ch/1.5 TDCi 75 ch) : V Max : 189/157 km/h. 0-100 km/h : 11”2/16”5. Conso moy. mix norm : 6-4,2-4,9/4,8-3,8-4,1 l./100. CO2 : 114/109 g/km.

Prix. 14 versions de 15 800 € (1.4i 90 ch bvm5 Ambiente) à 22 300 € (1.6 TDCi 95 bvm5 Titanium X).

REPERES

Presque unique. Dans la production actuelle, il existe d’autres voitures commercialisées dépourvues de montant central à l’ouverture de leurs portes, chez Rolls-Royce (Phantom et Ghost), Mini (Clubman, sur flanc droit) et Mazda (sportive RX8). Le dispositif Ford est exclusif.

Comment ça marche. Sur la B-MAX, le pied central n’est pas supprimé, mais déplacé à l’ouverture des portes. Renforcées à cet effet, elles reconstituent à leur fermeture l’indispensable montant central qui assure la protection des occupants en cas de choc latéral. Plusieurs systèmes de crochetage arriment les portes avant et arrière.

Un esprit sécuritaire.La B-MAX peut recevoir l’Active City Stop en option (à partir du niveau Trend, 300 €), qui réduit les risques de collision en ville en freinant automatiquement à basse vitesse en cas de défaillance du conducteur. Le stade Titanium incorpore pour sa part le Ford SYNC. Il connecte notamment l’auto à internet et appelle directement les secours.

Un vrai segment. Ayant fait son apparition avec le siècle, le segment des minispaces pèse 5 % du marché national. Les Citroën C3 Picasso, Renault Modus et Opel Mériva trustent près de 70 % des ventes. A la Ford B-MAX de relever le gant !

Verdict

(sur 4 étoiles)

Sécurité comportementale ****

Finition ***

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/prix ***

Notre note : 16,5/20