Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 8 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 4 Hadès de l'Iton
Le 15 Hannibal tuilerie
Le 3 Joyce delto
Le 11 Halicia bella
Le 10 Hero Sibey
Le 9 Hasard d'érable
Le 6 Imperator d'Ela
Le 16 Grâce du digeon
Départ à 13h55
Le prix V and B se court à l'hippodrome de Craon dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 775 mètres.
