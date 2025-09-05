Près de Caen. La Cigogne noire, le rendez-vous pour les amateurs de polar

C'est la 5e édition de la Cigogne noire ce samedi 6 et dimanche 7 septembre. Le salon du roman policier, à Moult-Chicheboville, propose une nouvelle fois une programmation qui va ravir le public, depuis la salle multiraquettes. "On est le plus grand salon de dédicaces de Normandie, avec 45 auteurs présents", explique Joachim Renaud, régisseur du salon et responsable culturel et communication de la mairie de Moult-Chicheboville.

Des conférences, des animations et un feu d'artifice

Ce salon, qui se veut familial, avait accueilli près de 2 000 personnes en 2024. Pour cette année, l'objectif est forcément d'accueillir encore plus de monde. Pour cela, l'organisation fait les choses en grand : "Les deux journées seront rythmées par des conférences, et la nouveauté c'est l'escape game. Il faut désamorcer une bombe et c'est à faire en famille. Nous aurons aussi une initiation aux jeux de rôle, sans oublier la murder party", développe Joachim Renaud. Le prix de la Cigogne noire sera remis dès 11h30.

Autres temps forts, deux spectacles. L'un le samedi soir à 20h30 et l'autre le dimanche après midi à 15h. Il y aura aussi le traditionnel feu d'artifice, qui sera tiré le samedi à 22h. Et pour faire en sorte que les gens restent, "il y aura deux food-trucks sur place, un espace bar et de quoi s'installer pour patienter entre les animations".

Cette année, le parrain de l'édition n'est autre que René Manzor, réalisateur et romancier très connu du milieu. Il y aura aussi deux invités d'honneur, à commencer par Nicolas Lebel, qui a reçu de nombreux prix littéraires. Et le deuxième invité d'honneur est Georges Salinas, ancien chef adjoint de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) et aujourd'hui à la tête du groupe de sécurité de la présidence de la République.

Pratique. Samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 18h. Salle multiraquettes, rue du Traité de Rome à Moult-Chicheboville. Entrée gratuite.Site internet : lacigognenoire.moultchicheboville.fr