Près de Sainte-Mère-Eglise. Feu d'engin agricole : 3 personnes incommodées par les fumées

Un feu d'un engin agricole, type désileuse, entraînant une légère propagation à un bâtiment agricole s'est produit mercredi 3 septembre à Ravenoville près de Sainte-Mère-Eglise lieu-dit le Grand Jardin.
Les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie et à endiguer la propagation des flammes au bâtiment.
Trois personnes incommodées
3 personnes ont été incommodées après avoir inhalé des fumées. Prises en charge par les secours, elles ont ensuite été laissées sur place.
19 sapeurs-pompiers de 3 centres de secours ont été déployés sur cet incendie.
• A lire aussi. Près de La Haye-Pesnel. Deux femmes blessées dans une collision entre deux voitures
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.