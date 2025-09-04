Près de Sainte-Mère-Eglise. Feu d'engin agricole : 3 personnes incommodées par les fumées

Un feu d'un engin agricole, type désileuse, entraînant une légère propagation à un bâtiment agricole s'est produit mercredi 3 septembre à Ravenoville près de Sainte-Mère-Eglise lieu-dit le Grand Jardin.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie et à endiguer la propagation des flammes au bâtiment.

Trois personnes incommodées

3 personnes ont été incommodées après avoir inhalé des fumées. Prises en charge par les secours, elles ont ensuite été laissées sur place.

19 sapeurs-pompiers de 3 centres de secours ont été déployés sur cet incendie.

