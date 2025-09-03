Cinéma. "Lilo & Stitch", roi du box-office 2025

Depuis plusieurs années, DISNEY aime adapter en live-action (prise de vue réelle) ses grands classiques tels que Dumbo, Le livre de la jungle ou encore La belle et la bête, avec plus ou moins de succès.

Et il y avait un dessin animé qui traînait dans les tiroirs du studio et qui a enfin eu son adaptation…

"Lilo & Stitch", roi du box-office 2025

Au départ, Lilo & Stitch est un dessin animé qui est sorti au cinéma en juin 2002. Sans faire de grosses étincelles au box-office international, Lilo & Stitch a acquis au fil des années le statut de film / dessin animé culte et rencontré un certain succès en VHS et DVD.

Depuis 2018, l'idée de faire de Lilo & Stitch un film germait du côté de Disney. Ayant peur du potentiel non-succès du film, les studios pensaient à l'origine sortir le film sur leur plateforme Disney +.

Au final, le film est sorti en mai 2025, et est encore projeté dans certaines salles.

Au moment où ces lignes sont écrites, le film est le plus gros succès au box-office international en 2025 avec plus de 1,035 milliard de dollars de recettes. En France, le film a attiré plus de 5 millions d'entrées.

C'est quoi la suite ?

Dès la fin du mois, le 24 septembre exactement, vous pourrez vous procurer le film en DVD, BLU-RAY et en VOD.

Rassurés par le succès du film cette année, les dirigeants de Disney ont rapidement confirmé une suite, qui devrait sortir d'ici 2 à 3 ans. Pour rencontrer le même succès dans les salles obscures ?