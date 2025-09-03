Flers. A vos votes : la Ville en compétition pour le prix du plus beau centre-ville commerçant

Flers est une nouvelle fois en lice du concours du plus beau centre-ville commerçant. Organisé par la Fédération nationale des centres-villes (FNCV), ce concours national promet de faire rayonner la ville et ses commerces tout en offrant un cadre de vie plus agréable à ses habitants. Après avoir remporté le prix du jury en 2024, Flers était repartie avec une arche lumineuse, installée l'hiver sur la place du 14-Juillet.

Pour soutenir la ville de Flers, le vote s'effectue en ligne. Il suffit de "liker" la photo de Flers sur le compte Instagram ou le compte Facebook des Vitrines de France avant lundi 15 septembre. Les gagnants seront dévoilés le 13 octobre, à Nancy.