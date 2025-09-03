En ce moment BACK FOR GOOD TAKE THAT
Musique. Gaëtan Roussel est de retour !

Loisir. Le chanteur revient en force avec un nouvel album, et une grande tournée en 2026.

Publié le 03/09/2025 à 15h20, mis à jour le 03/09/2025 à 16h02 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Une fois n'est pas coutume, l'album sera vite suivi d'une grande tournée à travers les plus belles salles de France. - Illustration

Vous connaissez certaines de ses chansons, notamment J't'emmène au vent, sortie en 1997 avec le groupe LOUISE ATTAQUE, ou encore Help myself sortie en 2010.

Souvent présent sur les scènes des différents festivals l'été, GAËTAN ROUSSEL a préparé un joli programme pour ses fans avec une double actualité.

Depuis quelques jours, vous entendez Je reste là, un de ses nouveaux morceaux qui se retrouve sur son prochain album intitulé "Marjolaine", et qui sortira le 14 novembre prochain.

Une fois n'est pas coutume, l'album sera vite suivi d'une grande tournée à travers les plus belles salles de France.

Le chanteur passera d'ailleurs dans la région puisqu'il sera :

- Au Zénith de ROUEN le 23 mai 2026

- Aux DOCKS du HAVRE le 31 octobre 2026

- Au BE BOP, au MANS le 3 novembre 2026

Toutes les dates de la tournée 2026 de Gaëtan Roussel sont disponibles ici :

