Orne. Près de 500 000 euros dépensés pour réduire la vitesse dans la rue de la Mairie

A Saint-Pierre-du-Regard, à la frontière entre l'Orne et le Calvados, la rue de la Mairie est méconnaissable. Samedi 30 août, la commune y a inauguré de nouveaux aménagements pour réduire la vitesse des automobilistes. "Nombre de Pétruviens déploraient la vitesse depuis plusieurs années", confie Michèle Guicheteau, maire du village.

Une nouvelle piste cyclable

Au total, le montant des travaux s'élève à environ 500 000 euros, dont 20% ont été financés par la communauté de communes de Flers Agglo et 25% par l'Etat. Un système de chicanes a été installé sur environ 800 mètres, de l'entrée d'agglomération au carrefour de la rue d'Athis.

Une piste cyclable ainsi que des places de stationnement ont également vu le jour dans le secteur, où la vitesse est désormais limitée à 30km/h.