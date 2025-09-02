Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 2 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 4 Dalakir
Le 3 Good speed
Le 10 Seona
Le 14 Dalakir
Le 5 Olya
Le 13 Mon comédien
Le 9 Gerard Ter Borch
Départ à 13h55
Le prix de Saint Pair du Mont se court à l'hippodrome de Saint-Cloud dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 000 mètres.
